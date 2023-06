Anche contro il Torino, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha dimostrato di essere tra i calciatori più in forma della rosa, accrescendo il dubbio sulla coppia di centravanti che Inzaghi schiererà a Istanbul. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Romelu Lukaku ha spedito la sua raccomandata a Istanbul, sabato vuole un’entrata alla festa con posto in prima fila. Pep Guardiola e Erling Haaland, che al party sono gli invitati più attesi, ieri non hanno potuto osservare da vicino lo stato di salute del belga, presi come erano dai bagordi da vittoria di Fa Cup, ma di certo recupereranno presto il filmato. Questo Big Rom sta benone e va analizzato dagli alieni del City come si fa con i rivali migliori: pare finalmente tirato a lucido e può davvero spaventare gli inglesi, sia che inizi la battaglia dal primo minuto sia che entri solo nell’ultima mezz’ora per cercare di sfruttare lo spazio alle spalle dei centrali di Guardiola, sempre altissimi. Ma, soprattutto, questo Lukaku riempie di dubbi la testa di Simone Inzaghi”