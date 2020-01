Finito in panchina col ritorno al Genoa di Mattia Perin, Ionut Radu è destinato a lasciare il club ligure. Come scrive FcInterNews.it, sul rumeno, che l'Inter, club proprietario del cartellino, sta pensando di riportare a casa, ci sono Arsenal, Nizza, West Ham, Torino e Fiorentina, ma tutte vogliono solo il prestito secco. L'Inter dice no.