L'Inter reagisce alla severa sconfitta di Bergamo e la Gazzetta dello Sport spiega come molto del merito sia da attribuire a Luciano Spalletti, che nella settimana di sosta ha approfittato per lavorare sulla condizione fisica con gli uomini rimasti ad Appiano Gentile, e tra questi c'era anche Keita Baldé.



“Hai voglia di dire che gli allenatori delle grandi devono essere principalmente gestori. Poi arrivano due settimane di sosta, e l’Inter presa a pallate a Bergamo si ripresenta non solo rigenerata psicologicamente, ma anche con qualche soluzione nuova in attacco, e con un paio di giocatori, quelli rimasti ad Appiano, tirati a lucido. Luciano Spalletti chiedeva un convincente inizio di ciclo, ed è stato accontentato. L’attacco rotante, con Keita e Lautaro a scambiarsi spesso posizione, a cercare nuove vie, sembra una cosa provata, almeno per il senegalese, nel bunker di Appiano. La stessa condizione dell’ex Lazio, o quella di Asamoah, sono probabilmente il risultato di un lavoro specifico. Il tutto non solo porta ai tre punti stasera, ma amplia anche il bacino delle risorse a cui attingere, nei momenti in cui servirà tutto. Luciano Spalletti sfrutta ogni momento per «insegnare», anche quando i suoi passano vicino alla panchina, anche di fronte ai 60mila di San Siro. E alla fine è soddisfatto”.