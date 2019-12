Le condizioni di Asamoah spingono l'Inter ad intervenire sul mercato nel tentativo di regalare a Conte un rinforzo per la corsia di sinistra. I nomi sul taccuino sono sempre quelli di Darmian e Alonso, ma la Gazzetta dello Sport spiega come la priorità sia per il calciatore del Chelsea.



“L’obiettivo principale resta Marcos Alonso: anche ieri l’esterno sinistro era in tribuna nel derby di Londra del suo Chelsea con l’Arsenal”.