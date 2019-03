Kwadwo Asamoah, intervistato da InterTV prima della sfida contro la Lazio, ha dichiarato: "È sempre bello vincere il derby, ti dà una motivazione grande. Stasera la partita è fondamentale, possiamo allungare in classifica anche in virtù degli altri risultati. Non sarà semplice, ma con cattiveria e testa possiamo riuscirci. Non possiamo sbagliare. Pensiero completamente alla Lazio, poi penseremo alle altre gare".