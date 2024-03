Inter: Asllani promosso al 100%, pronto Calhanoglu

Cristian Giudici

Simone Inzaghi chiama, Kristjan Asllani risponde presente. Il centrocampista albanese si fa trovare pronto quando conta, nel momento del bisogno. Riuscendo nell'impresa di non far sentire l'assenza di Hakan Calhanoglu, fuori per un infortunio muscolare nelle ultime tre partite di campionato. Contro Lecce, Atalanta e Genoa il suo giovane sostituto sfodera delle prestazione molto buone. Il suo primo gol con la maglia dell'Inter segnato nel posticipo di lunedì sera a San Siro è la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita costante. Vedere per credere le sue percentuali di passaggi riusciti: 95% a Lecce, 97% con l'Atalanta e 100% col Genoa.



SUL MERCATO - Arrivato a luglio 2022 dall'Empoli per 14,5 milioni di euro fra prestito e riscatto, Asllani è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio di 800mila euro netti all'anno. Nella sua prima stagione in nerazzurro fatica a trovare spazio, chiuso da due maestri in cabina di regia come Brozovic e Calhanoglu. Dai quali il classe 2002 impara in allenamento, rubando qualche segreto ad entrambi. Nello scorso mercato estivo allenatore e dirigenti gli prospettano la possibilità di partire in prestito per giocare con più continuità: l'Empoli pronto a riaccoglierlo a braccia aperte ed è disposto a dargli fiducia pure il Sassuolo. Ma il ragazzo dice "no, grazie" e preferisce rimanere a Milano per giocarsi le proprie carte. Il tempo e il campo gli stanno dando ragione.



RIENTRA IL TITOLARE - Ora Calhanoglu è pronto a tornare: dalla panchina sabato a Bologna e dall'inizio settimana prossima a Madrid. Almeno questi sono i piani di Inzaghi, comunque soddisfatto dalle risposte di Asllani. Un patrimonio importante per il presente e per il futuro dell'Inter.