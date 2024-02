Inter, stop per Calhanoglu: potrebbe rientrare contro l'Atletico Madrid. Asllani, ora o mai più

Simone Inzaghi lo ha tolto dal campo perché ha preferito non rischiare niente. E quando parliamo di rischi non ci riferiamo a quelli relativi alla partita di Lecce, ma a quelli futuri.. Difficile togliere dal campo l’ex Milan e anche per questo Asllani è spesso costretto a guardare dalla panchina, rincorrendo invano una continuità di rendimento che potrebbe aiutarlo ad esprimersi meglio.Continuità di rendimento su cui però adesso, molto probabilmente, potrà contrare.La speranza è quella di recuperare il turco per il ritorno contro l’Atletico e se gli esami fisici di domani dovessero confermare questa tesi, Inzaghi si troverà di fronte a una scelta: dare fiducia ad Asllani o abbassare Mkhitaryan in regia per il trittico Atalanta-Genoa-Bologna.Tre partite complesse che l’Inter dovrà giocare al massimo e in cuiAl Via del Mare la prestazione è stata più che sufficiente con anche un assist in favore di Lautaro, quello dell’1-0. Le cose potrebbero ancora migliorare se Asllani giocasse con tutti i titolari attorno, potendo anche contare su quegli automatismi che nel primo tempo di Lecce non si sono visti.