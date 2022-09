Negli occhi dei tifosi interisti sopravvive intatta quella perla che il giovane centrocampista aveva confezionato da calciatore dell’Empoli, quando su lancio lungo di Fiamozzi si era infilato tra de Vrij e Skriniar, poi il controllo a seguire con il mancino e immediatamente dopo il destro a bucare Handanovic tra le gambe. Qualcuno dalla tribuna applaudì al gesto, dando inconsapevolmente il via a una storia che sarebbe iniziata pochi mesi dopo, preannunciata anche da Andreazzoli a fine partita:disse il tecnico indicando San Siro.Umile, silenzioso e con tanta voglia di ascoltare e apprendere. Chi lo ha vissuto ad Empoli lo racconta così e a Milano la storia non è cambiata. Anzi, per iniziare Asllani ha voluto immediatamente tirarsi via da caos e tentazioni., mettendo al primo posto la comodità nel raggiungere i campi di allenamento. In precampionato ha immediatamente brillato,sotto tanti punti di vista. Tanti titoli e complimenti, che però non gli hanno fatto perdere l’equilibrio mentale.Al pronti via Inzaghi lo ha confinato in panchina, come da piani. Anche se non era assolutamente previsto che alla settima di campionato Asllani potesse contare su appena 24 minuti trascorsi in campo. Una miseria.in rosa. Una scelta che sorprende anche la dirigenza ma che trova sponda proprio in Asllani, bravo a smorzare ogni polemica con la sua solita umiltà:Pazienza, appunto… La stessa che dovrà avere da adesso in avanti. Perché ora tocca a lui e, con il pallone che scotterà parecchio. Brozovic si è infortunato in nazionale e adesso il tecnico nerazzurro non ha scelta. Al giovane Asllani non mancano le qualità e l’incoscienza per affrancarsi,. Il centrocampista, intanto, vive lontano da tutto questo rumore, un po’ il leitmotiv della sua fresca carriera.Sabato i riflettori saranno su di lui, ma a San Siro Asllani ha già strappato applausi.