Non solo Scamacca.Marotta ne ha già parlato con Carnevali e tornerà a farlo a fine campionato, non c'è accordo sulla cifra ma c'è la volontà di chiudere il colpo. Il prodotto del settore giovanile della Roma ha fatto il salto di qualità, sta vivendo una stagione da protagonista con 4 gol e 2 assist, che fa seguito alle annate positive con Empoli (2019-20, 5 gol e 4 assist) e soprattutto Monza (2020-21, 8 reti e 2 passaggi decisivi). E proprio sul Monza c'è un retroscena di mercato. A svelarlo il direttore sportivo neroverde a Il Messaggero: "La riunione è durata tanto e si è conclusa come sapete. Ma dire di no a lui non è stato affatto facile".Carnevali ha poi aggiunto: "Per Frattesi ci sono attenzioni da parte di tante società italiane e straniere. Arriverà a grandi livelli, ma non è scontato che parta in estate: potrebbe anche rimanere"., Marotta vorrebbe prenderlo nel pacchetto con Scamacca,Dal Sassuolo non c'è una chiusura, ma servono gli argomenti giusti. Che l'Inter potrebbe avere solo dopo aver piazzato Vecino e Vidal.