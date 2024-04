Inter, Aston Villa su Dumfries: rinnovo o cessione, tutte le cifre

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'esterno olandese classe 1996Dalle parti di via della Liberazione non è arrivata nessuna proposta ufficiale per il cartellino dell'ex giocatore del Psv, maI Villans ora sono in lotta con il Tottenham per un piazzamento nella prossima Champions League (attenzione anche all'ipotesi quinto posto, con l'Inghilterra che ha agganciato la Germania nel ranking Paesi del 2023-24 ), aspettano di capire il budget estivo prima di partire all'assalto.

L'Inter al momento è spettatrice, se dovesse arrivare un'offerta convincente, superiore ai 30 milioni di euro, la prenderà in considerazione con il diretto interessato,. Come anticipato da Calciomercato.com il gelo invernale ha lasciato spazio a un'apertura al prolungamento da parte di Dumfries: l'inter ha detto no alla richiesta di 5 milioni di euro netti all'anno (attualmente ne guadagna 2,5 netti),

Dumfries non ha ancora preso una decisione sul futuro, ma. La priorità è un club che lotta per vincere il titolo nazionale e la Champions League, due obiettivi difficilmente alla portata del club più importante di Birmingham. Se l'Inter decidesse di metterlo sul mercato farà le sue valutazioni, a oggi non sembra intenzionato a trasferirsi alla corte di Unai Emery.