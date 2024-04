Inter, uno scudetto senza storia. È la più forte di tutte e nettamente. Frattesi il simbolo, sarebbe titolare ovunque

miglior dodicesimo uomo del mondo. Entra e gioca, gioca e segna. Non servono statistiche, basta la memoria. In campionato ha disputato appena una volta 90 minuti (a Firenze) e più di un’ora solo contro Lecce ed Empoli. In tutte le altre partite, quarti d’ora più recuperi quando gli è andata di lusso.Senza dubbio. Titolare anche con Spalletti in nazionale? Risposta: probabile, con l’unico dubbio se insieme o in alternativa a Barella.

Questi dettagli statistici su minuti giocati ecompletano una considerazione più ampia:La cifra tecnica, ancorché sottovalutata in partenza, è complementare al lavoro - meritevole - di Simone Inzaghi.lunedì consacrato al derby.attorno al 20 maggio.

Invece nessuna attesa - meglio così - per eventuali polemiche juventine alla consacrazione della Seconda Stella.e nemmeno con la storia certificata dalle sentenze. Tutte le sentenze: sia quelle della rigorosa estate 2006, sia quelle più morbide degli anni successivi. Sono trascorsi diciotto anni, l’età della maturità a scuola e la Generazione Z era appena uscita dall’asilo. Ecco perchè le discussioni sul passato saranno territorio abitato solo dai boomer o poco under.

Ci sarà curiosità, quella sì.Comunque la storia offre soluzioni immense di ricordi e link veramente signorili. Il Milan punito anch’esso nell’estate 2006, si ritrovò infatti a giocare la Champions, a vincerla e perfino a conquistare poi il Mondiale per Club.e la squadra appena reduce dal trionfo mondiale. Un drone di applausi sorvolò San Siro e poi si giocò.Magari, chissà. Forse succederà quest’anno con la più morbida Europa League, per il Milan dalla risaputa tradizione internazionale? Tutto può essere.

Non esistono certezze, quando il calcio è passione ed eleganza, tecnica e tattica. Anziché polemiche e veleni, pretesti e proteste.(19 sul campo più uno a tavolino). La sua è la storia di una (seconda) stellina che parte sempre dalla panchina. Applausi.