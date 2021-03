Non sarà una sfida scudetto quella tra Inter e Atalanta di lunedì sera a San Siro, Antonio Conte guarda Gian Piero Gasperini dall'alto di 10 punti che, se non sul piano del gioco, risaltano su quello della continuità e della concretezza. Ma per tenere testa al gioco dell'Inter, l'Atalanta si avvarrà delle sue fasce, corsa, diagonali, 1 contro 1 e cross saranno il sale della gara bergamasca che viaggerà sugli esterni. In particolare, come fa notare PrimaBergamo, i duelli che svolteranno il match si giocheranno sulle fasce: da una parte Achraf Hakimi contro Robin Gosens, dall'altra Ivan Perisic contro Joakim Maehle.



DIFFERENZE D'ALI- Ma dovrà essere un 'buona la prima' per gli orobici perché, a differenza dell'Inter, non hanno cambi all’altezza di Darmian o Young. In fase difensiva giocano meglio i nerazzurri di Conte, ma in quella offensiva è la banda di Gasperini a dominare, con Robin Gosens già a segno 9 volte nella sola Serie A. Hakimi, per ora, è fermo a 6.