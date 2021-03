Tomaso Trussardi, presidente del gruppo Trussardi, brand storico della moda italiana, è uno dei quattro figli del fondatore Nicola. Nato a Bergamo, ha vissuto per dodici anni in pianta stabile a Milano, dove lavora dividendosi tra le due città con la moglie Michelle Hunziker.



IL CULTO DELLA DEA- Ma quale è la fede di Tomaso, chi tiferà domani sera nello scontro tra Inter e Atalanta a San Siro (ore 20.45)? glielo ha chiesto La Gazzetta dello Sport e lui ha svelato: "Sono cresciuto in una famiglia interista: papà ebbe anche contatti per acquistare la società, prima che la prendesse Moratti. Il tifoso interista mi pare più bon ton, con punte di distacco; a Bergamo sono più veraci, un po’ come i napoletani, e la Dea è quasi una ragione di vita. Per tutti: dall’imprenditore che si sbraccia come un bambino in tribuna al magutt, il manovale che va in curva. Una specie di culto per l’Atalanta, che la gestione Percassi ha reso anche l’orgoglio della città».