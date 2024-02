Inter-Atalanta, le pagelle di CM: Lautaro è totale, Dumfries alla Jair. Carnesecchi-Hateboer, che serataccia!

Pasquale Guarro, inviato a San Siro

INTER



Sommer s.v.: Esce dal campo con zero parate.



Pavard 6,5: Mette in crisi Asllani con un brutto passaggio a metà strada. Ci mette qualche minuto a prendere le misure a Miranchuk, poi procede senza sbavature.



de Vrij 7: Altra prestazione perfetta, con la soglia dell’attenzione al massimo. Non passa niente, respinge tutti i palloni che transitano a centro area come avesse una calamita.



Bastoni 7: Dosa con i giusti giri per Lautaro ma l’argentino non è altrettanto preciso nella conclusione. L’intesa con Dimarco e Mkhitaryan viaggia su sinapsi velocissime.



Darmian 7: A Bergamo fu decisivo conquistando il calcio di rigore, a Milano trova addirittura la gioia personale approfittando dell’errore di Carnesecchi per realizzare a porta sguarnita. Spara in bocca a Carnesecchi fallendo il raddoppio.



(Dal 1’ S.t. Dumfries 7: Entra e squarcia la difesa avversaria con affondi alla Jair. Conquista il fallo da cui nasce il 4-0).



Barella 7: Il tocco di esterno che manda Bastoni al cross per Lautaro è un’opera sartoriale di prestigio. Fa impazzire Ederson, che non riesce mai a prenderlo.



Asllani 6,5: L’incomprensione con Pavard per poco non costa carissimo all’Inter. Deve crescere ancora un po’ in personalità prendendosi anche la responsabilità di verticalizzare, ma sta bene in campo.



Mkhitaryan 7: La sua forza sta anche nel leggere il potenziale dell’azione prima degli altri ed è proprio potendo contare su questa qualità che si lancia nello spazio per andare a prendersi il filtrante di Lautaro, inducendo Carnesecchi all’errore da cui nasce l’1-0 dell’Inter.



(Dal 17’ s.t. Frattesi 7: Entra e segna con un bel colpo di testa su cross di Sanchez. Ma si ferma ed esce subito dopo). (Dal 28’ s.t. Klaassen 6: in partita con giocate semplici. Accademico).



Dimarco 7: Grintoso, diligente, applicato. Martella sulla fascia a aiuta tanto anche in copertura. Lestissimo nel fiondarsi sulla parata di Carnesecchi, entrando in area nel momento giusto dopo la respinta del calcio di rigore fallito da Lautaro.



(Dal 69’ s.t. Carlos Augusto 6,5: Granitico, concreto, non toglie mai il piede).



Arnautovic 6: Dialoga bene con Lautaro ma punge poco lì davanti, anche se si da un gran da fare.



Lautaro 8: Prima in versione rifinitore, sia quando avvia l’uno a zero agendo tra le linee e servendo Mkhitaryan, sia quando mette Darmian davanti alla porta, ma l’esterno spreca miseramente. Colpisce la parte alta della traversa calciando bene dal limite dell’area. Delizia il pubblico e gela Carnesecchi quando con la palla sul sinistro sembra quasi gestire il controllo per poi scaricare in porta neanche fosse un mancino naturale. Fallisce il calcio di rigore confermando la sua scarsa propensione al tiro dagli undici metri.



(Dal 69’ s.t. Sanchez 7: Decisamente ispirato, si muove a tutto campo e semina avversari. Pennella l’assist per la testa di Frattesi).





All. Inzaghi 9: Quarta partita consecutiva in campionato in cui la sua squadra segna 4 gol. Dominio totale e assoluto del gioco.





ATALANTA



Carnesecchi 5: In uscita bassa su Mkhitaryan, riesce ad anticipare l’armeno ma poi gli scappa la palla dalle mani e Darmian dal limite dell’area può colpire a rete per l’1-0 con lui fuori causa. Tutt’altro che perfetto anche sul secondo gol, quando prima calcola male i tempi dell’uscita su Dimarco e dopo aver recuperato in fretta e furia posizione tra i pali, neanche prova l’intervento sul mancino di Lautaro. Respinge il calcio di rigore di Lautaro, ma non riesce ad opporsi sul tap in di Dimarco. Impallinato anche da Frattesi.



Scalvini 5: Gli vanno via da tutte le parti e da braccetto offre poco sostegno alla manovra.



(Dal 12’ s.t. Hien 5: L’Inter è un fiume in piena che travolge anche lui all’ingresso).



Djimsiti 5: Lì dietro non si salva nessuno e lui non fa eccezione.



Kolasinac 5: L’Inter entra senza chiedere permesso. La resistenza è quella che è.



(Dal 12’ s.t. Bakker 5: Ci si accorge del suo ingresso per il giallo rimediato).



Hateboer 4,5: Prima esce in ritardo su Lautaro, lasciandogli la possibilità di calciare per il 2-0, poi tocca con la mano su cross di Dumfries e il calcio di rigore che porta al 3-0 di Dimarco. Serataccia.



Ederson 5: Si occupa di Barella. Quando lo vede…



Pasalic 5: In mezzo al campo non offre la giusta copertura. Si perde Frattesi sul 4-0 e anche Mkhitaryan gli va via quando vuole.



Zappacosta 5,5: Inizia bene, con un buon pressing alto su Darmian. Con il passare di minuti affonda anche lui.



Koopmeiners 5: Ibrido, tra le linee in fase di possesso e qualche metro più indietro quando la palla è dell’Inter. Ma finisce per non essere né carne né pesce.



(Dal 12’ s.t. Adopo 5: Entra nel tentativo di arginare. Dovrà riprovarci un’altra volta).



Miranchuk 5: Il suo tocco di mano invalida il gol di De Ketelaere. Pochi minuti dopo non approfitta di una respinta corta da parte di Dimarco e di destro spara alto da buona posizione.



(Dal 12’ s.t. Lookman 5,5: Mezzo voto in più rispetto al compagno perché tecnicamente ha meno tempo per incidere, ma neanche lui la vede troppo).



De Ketelaere 5: Va in gol ed esulta, ma l’arbitro annulla tutto e la sua partita finisce lì.



(Dal 31’ s.t. Toure: s.v.)



G. P. Gasperini 5: Esce da San Siro senza mai averci provato.