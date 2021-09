(calcio d'inizio alle ore 18) è il big match della sesta giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri di Milano si presentano a questo scontro diretto con tre punti di vantaggio su quelli bergamaschi.: una striscia positiva partita dopo il 2-2 dell'anno scorso con il Parma proprio alla sesta giornata., anche in vista della trasferta di martedì in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk allenati dall'italiano De Zerbi. Ancora out Sensi e Vidal, spazio a Dumfries (in vantaggio su Darmian) che sarà protagonista di un duello con Gosens sulla fascia.e Hateboer. Freuler torna titolare in mezzo al campo al fianco di De Roon, in avanti. Mercoledì a Bergamo arrivano gli svizzeri dello Young Boys, che hanno battuto il Manchester United di Cristiano Ronaldo nella prima giornata della fase a gironi in Champions League.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.Arbitro: Maresca, assistenti Colarossi e Prenna, Abisso quarto uomo, Aureliano e Ranghetti al Var.