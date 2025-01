AFP via Getty Images

si affrontano al'Al-Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita) nella prima semifinale della Supercoppa Italiana: calcio d'inizio alle 20, dirige l'incontrodella sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi daGiovedì 02/01 h. 20.00: Chiffi: Cecconi - Bahri: Zufferli: Abisso: Meraviglia- Carlos Augusto in ritardo su Palestra: ammonito l'esterno dell'Inter.. Ederson segna al termine di un'azione insistita, ma il VAR cancella tutto per un fuorigioco di De Ketelaere: sulla prima conclusione di Ederson, respinta da Bisseck, il fantasista belga rientra da posizione di offside passando davanti al difensore dell'Inter e disturbando il suo intervento.

: i bergamaschi chiedono una spinta di Dumfries, autore della rete, sulla schiena di Scalvini per mandare fuori equilibrio il difensore dell'Atalanta e smarcarsi a due passi dalla linea di porta. Per Chiffi è tutto buono e si tratta di un contatto di lieve entità, il VAR non interviene.: Dumfries cade in area dell'Atalanta a due passi dalla linea di porta lamentando un contatto (gamba contro gamba) con Ruggeri, per l'arbitro Chiffi - vicino all'azione - non ci sono gli estremi per il penalty e il VAR non interviene, trattandosi di una valutazione di campo. Il tocco tra le gambe destre dei due giocatori c’è stato, ma è più Dumfries ad andare contro l’avversario che viceversa.

- Intervento in ritardo su Barella: cartellino giallo per Scalvini.