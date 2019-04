i tifosi dell'Inter si apprestano a riempire nuovamente le tribune dello stadio Meazza. I nerazzurri sono in piena corsa Champions e dopo la vittoria contro il Genoa hanno rafforzato il terzo posto in classifica, che dovranno mettere ulteriormente al sicuro facendo risultato domenica contro l'Atalanta di Gasperini. I tagliandi venduti per la sfida di domenica (ore 18) sono già 55 mila e la previsione è quella di superare i 60 mila spettatori.