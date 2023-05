Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi, intervistato dal Corriere dello Sport a due giorni dallo scontro diretto contro l'Inter, dice la sua: "Una gara difficile perché loro sono forti, è la squadra finalista di Champions e possono vincerla, hanno una rosa forte. Sarà una battaglia, ma sicuramente arriveremo pronti per fare il nostro meglio".



EUROPA- "È un traguardo importante, non è facile, bisogna avere la giusta mentalità per ottenere questi risultati. Abbiamo un gruppo di ragazzi che lavora tanto, è merito di tutti. L'evoluzione dell'Atalanta è straordinaria. Ma penso sia merito del lavoro: non è facile, ora finisce questa stagione poi si riparte subito, bisogna sempre lavorare con la giusta mentalità".