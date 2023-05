Alla vigilia della penultima giornata della Serie A le zone Europa e retrocessione sono ancora da completare. Per quanto riguarda la parte alta della classifica il Napoli campione e la Lazio qualificata alla prossima Champions sono le due certezze, e un altro verdetto potrebbe arrivare da Inter-Atalanta, in programma per sabato 27 maggio alle 20:45. La squadra di Simone Inzaghi ha appena conquistato la Coppa Italia, si presenta alla gara con cinque punti di vantaggio sui bergamaschi e anche con un pareggio avrebbero la certezza matematica del quarto posto e la possibilità di concentrarsi sulla finale di Champions contro il Manchester City. Gasperini la sua finale se la giocherà proprio contro l’Inter: le quote danno Lautaro Martinez e compagni vincenti a 1,84, contro il pareggio a 3,85 e il successo dell’Atalanta a 4,05. Domenica 28 maggio alle 20:45 si gioca invece l’altro big match della 37esima giornata, Juventus-Milan. Dopo i 10 punti di penalizzazione i bianconeri sono scivolati in settima posizione, mentre i rossoneri vogliono chiudere la qualificazione alla prossima Champions, obiettivo minimo stagionale. A Torino gli uomini di Allegri vorranno dimostrare ancora una volta di avere il carattere per reagire in un campionato ricco di insidie e sono favoriti a 2,33, ma i rossoneri puntano al massimo bottino a quota 3,05. A 3,40 il pareggio. Fiorentina-Roma è il confronto tra due squadre concentrate più sull’Europa che sul campionato e in particolare i giallorossi il 31 maggio hanno la finale contro il Siviglia. Mourinho non ha nascosto l’intenzione di far riposare molti titolari e i viola, nonostante le energie spese in Coppa Italia, sono favoriti a 2,52 contro il segno 2 a 2,85. In zona retrocessione si salveranno due tra Lecce (33 punti), Spezia (31) e Verona (30). Sulla lavagna scommesse il compito più difficile ce l’hanno i salentini che sono proposti vincenti a 2,82 sul campo del Monza, con lo Spezia che invece si gioca a 2,38 in casa contro il Torino. Sulla carta potrebbe essere una giornata favorevole per il Verona: segno 1 a 1,71 contro l’Empoli.