Inter-Atletico Madrid: l'incasso record, Kanye West e... tutto quello che c'è da sapere

sarà il centro del mondo calcistico stasera. A San Siro per l'andata deglici saranno tutti e tanti altri avrebbero voluto esserci.e l, oltre 2 in più rispetto ai 6,7 di un anno fa per Inter-Porto e oltre uno in più rispetto al quarto di ritorno col Benfica.- In tribuna autorità ci sarà posto anche per, rapper e produttore musicale in Italia per un concerto che terrà sabato a Bologna. Il rapporto tra Ye e i nerazzurri è particolare: nel suo ultimo album "Vultures 1", pubblicato in collaborazione con Ty Dolla Sign, ha inserito in due brani ("Stars" e "Carnival") iNon solo stelle della musica, ma anche del calcio. Attesi anche grandi interisti del passato come Galante, Palacio, Cruz, Pandev e Berti. Nessuno vuole perdersi la gara tra due potenziali outsider per il trionfo finale.