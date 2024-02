La squadra nerazzurra indosserà il lutto al braccio nel match con l'Atletico Madrid per ricordare il grande campione tedesco. #FCIM — Inter (@Inter) February 20, 2024

che scenderà in campo questa sera a partire dalle 21 controa San Siro, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, indosserà la fascia nera a lutto al braccio di tutti i giocatori nerazzurri.Il motivo è legato, purtroppo alla prematura scomparsa dello storico ex-terzino sinistro di Inter e Nazionale tedescamorto questa notte per colpa di un infarto e che sarà ricordato dalla società nerazzurra nel pre-partita e durante tutta la gara.