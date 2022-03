L'annunciato addio diallaha aperto le danze del mercato e già scatenato l'asta contrattuale per la Joya. L'Inter è in prima fila per l'argentino e Marotta ha già contattato il suo agente Antun, come abbiamo raccontato su Calciomercato.com , ma i nerazzurri non sono certamente soli in corsa e devono guardarsi soprattutto dalla concorrenza dell'. Gli intrecci con i colchoneros, però, non finiscono qui: nel calderone può finire anche, ora fermo ai box per Covid e impossibilitato a rispondere alla chiamata dell'Albiceleste.- L'interesse diper il Toro non è una novità e risale già ai tempi del Racing, l'Inter nel 2018 superò proprio l'Atletico per aggiudicarsi Lautaro, che ora può rientrare nei radar dei madrileni. Arrivare a uno tra Dybala e Lautaro non è un'operazione semplice e immediata per l'Atleti, che deve comunque fare spazio in un reparto offensivo già affollato, un dettaglio che complica in particolare la rincorsa a Paulo che ha fretta di conoscere il proprio futuro., anche se in questo caso bisognerebbe mettere mani al portafoglio per convincere la società (il giocatore è fresco di rinnovo, a differenza di Dybala) e lo stesso attaccante, che tramite il proprio agente ha ribadito di non avere nei propri piani un addio a Milano.- Insomma una cessione non semplice quella di Lautaro, ma da non escludere perché l'Inter non ha solo il colpo Dybala in mente per l'estate e un sacrificio sarebbe utile per finanziare tutte le mosse di mercato in cantiere: da, fino ache con l'arrivo della Joya e senza l'addio di un altro attaccante non avrebbe spazio in nerazzurro. Milano-Madrid, questa volta l'asse di mercato ha i contorni della sfida: Inter e Atletico si giocano Dybala, con Lautaro che resta sullo sfondo.