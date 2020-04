L’Inter fa sul serio per Pierre Emerick Aubameyang. Come scrive Le10sport, i nerazzurri stanno provando a portare l’attaccante dell’Arsenal in Italia, dove è cresciuto con la maglia delle giovanili del Milan: il gabonese è un’esplicita richiesta di Antonio Conte. E, sempre secondo il portale francese, l’ex Dortmund e Saint-Etienne è già in contatto con diversi giocatori dell’Inter.