Dopo Asamoah e de Vrij, Ausilio continua a guardare al mercato dei parametri zero, questa volta per rinforzare il centrocampo dell'Inter, dove il direttore sportivo vuole aggiungere caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali. Per questo motivo i riflettori sono accesi su Héctor Herrera, centrocampista messicano del Porto in scadenza di contratto nel giugno del 2019. Di questo ed altro abbiamo parlato nel consueto video sulla pagina Facebook di Calciomercato.com.