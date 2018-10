"Vorrei riprendere Lautaro Martinez in prestito, mi auguro che l'Inter non lo utilizzi così può tornare da noi...". Le parole proferite col sorriso dal presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco, sono rimbombate fino a Milano. Perché il numero uno dell'Academia ha il sogno di riportare in Argentina per 6 mesi l'adorato Lautaro, stellina esplosa proprio al Racing e ceduta in estate per poco più di 20 milioni di euro. La sua idea nasce dall'utilizzo limitato di Martinez fin qui da parte di Spalletti, ma rimarrà soltanto un desiderio senza alcuna possibilità di realizzazione.



NO CHANCE - Il Racing fatica a sostituire Lautaro, manca un centravanti di qualità e i tifosi - come l'allenatore Coudet - hanno sempre chiesto uno sforzo per provare a riportarlo a casa. L'Inter non ha avuto neanche bisogno di ribadirlo più di una volta: Lautaro Martinez resta a Milano, nessuna chance di prestiti o affari simili. Anzi, dalle parti di Appiano Gentile c'è massima soddisfazione per il rendimento del Toro: si sta ambientando alla grande, ha segnato nell'unica gara giocata da centravanti titolare, ha convinto anche subentrando a Ferrara. Con la convinzione che il meglio debba ancora venire. Insomma, nessun prestito o soluzione simile, Lautaro Martinez non si tocca. E lo sa anche Victor Blanco, un presidente perbene, romantico, sognatore. Che non riavrà indietro la sua pepita d'oro.