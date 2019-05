Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione di Ivan Perisic in nerazzurro, poi l’Inter dovrà provvedere a sostituirlo e in corso Vittorio Emanuele Ausilio e Marotta portano avanti più di qualche discorso. Tutto è ancora in fase di studio, valutazioni che tra qualche settimana dovranno trovare sintesi in una scelta definitiva, perché presto sarà tempo di esprimere preferenze in vista del futuro.



CONTATTI AVVIATI - Finora sono due su tutti i nomi in cima alla lista dell’Inter, due profili che Ausilio ha iniziato a seguire da tempo: Rodrigo De Paul e Steven Bergwijn. I nerazzurri hanno allacciato rapporti sia con l’entourage del calciatore olandese sia con quello del calciatore argentino. Sono uno alternativo all’altro, all’Inter ne arriverà soltanto uno, quello che convincerà di più in base al rapporto qualità-prezzo.



BERGWIJN PIACE DI PIU', DE PAUL COSTA MENO - L’Inter, dunque, si trova al centro tra considerazioni di natura tecnica ed altre di natura economica. Ausilio e Marotta cercheranno di farle convergere per giungere alla migliore conclusione. Sotto l’aspetto squisitamente tecnico, la scelta, anche su indicazione di Luciano Spalletti, è ricaduta sul calciatore del PSV, ma la valutazione di De Paul potrebbe rendere l’argentino più raggiungibile e con l’Udinese potrebbero anche nascere discorsi di natura diversa, con i bianconeri che non chiuderebbero a contropartite tecniche che potrebbero ulteriormente abbassare il prezzo del classe ’94. Inter e Udinese che domani si affronteranno e proprio De Paul sarà l’osservato speciale.