L'Udinese che affronterà sabato sera l'Inter dovrà fare a meno di Fofana e Troost-Ekong. Entrambi anche oggi non hanno lavorato in gruppo, e proveranno a recuperare per le ultime tre partite stagionali. Rientrano invece in squadra e saranno disponibili per la sfida ai nerazzurri De Maio, Nuytinc e Ter Avest.