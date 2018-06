Ausilio si muove alla ricerca di un terzino destro e uno dei nomi finiti sul suo taccuino è quello di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid, ma la Gazzetta dello Sport spiega come non sia semplice arrivare al croato visto che la richiesta dell'Atletico è di 20 milioni di euro e che gli spagnoli non prendono in considerazione l'ipotesi di un prestito.



“Mercoledì sera Ausilio ha incontrato a Milano Andrea Berta, responsabile del mercato dell’Atletico Madrid. Una cena con al centro del menù Sime Vrsaljko, pallino dell’Inter sin dai tempi di Sassuolo. Ausilio ha provato ad avanzare una richiesta di prestito con diritto di riscatto, formula che il club di Madrid oggi non prendere minimamente in considerazione: per cedere Vrsaljko servono 20 milioni. Trattativa comunque allo stato embrionale, anche perché finora l’Inter ha avuto altro a cui pensare. Vrsaljko piace, certo. Ma non è l’unica soluzione”.