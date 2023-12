Il direttore sportivoa margine della serata di ieri a Milano al Gran Galà del Calcio, ha così commentato la prossima sessione di calciomercato che, ufficialmente a partire dal 3 gennaio, aprirà i battenti. Eppureperché nel calciomercato invernale, ancor più che in quello estivo, esiste una grandeIl club nerazzurro non vuole recitare un ruolo da protagonista perché è convinto di aver costruito per Simone Inzaghi una rosa ampiamente all'altezza per tutte le competizioni.lo ha ribadito, ma ha anche confermato che esistono delle chance da poter quantomeno valutare da qui al 31 gennaio 2024:perciò qualsiasi possibile colpo in entrata dovrà o essere pareggiato da una possibile uscita, oppure dovrà impattare il meno possibile sul bilancio di questa stagione. Sostanzialmente un'operazione in prestito o titolo quasi del tutto gratuito.e per ognuno di essi potrebbe essere previsto un movimento in uscita ulteriore rispetto a quello già preannunciato di(rimasto a Milano in estate ma senza chance). Il primo nome porta adel Porto, che l'Inter ha bloccato o quasi a parametro zero per giugno e per cui i Dragoes non vogliono almeno per ora fare sconti, main direzione Arabia ci sarebbe margine per trattare. Il secondo nome porta a un altro giocatore virtualmente bloccato a parametro zero come il difensore del Lille,. Se ci sarà l'occasione di anticipare il suo arrivo a Milano per evitare la concorrenza, tuttavia, sarà invece, in prestito, a cedere il posto al portoghese.