Adesso le priorità sono tutte indirizzate alla partita di domenica sera contro la Lazio, ma poi Ausilio si dedicherà intensamente al mercato, dove ci sono ancora molte situazioni da risolvere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come dopo il campionato il ds nerazzurro incontrerà il Barcellona per parlare di Rafinha.



“Appena finito il campionato una delle priorità infatti sarà incontrare il Barcellona per prorogare il prestito di Rafinha. Lo stesso giocatore, che in poco tempo si è affezionato all’Inter come se fosse a Milano da anni, farà pressione attraverso il padre-procuratore Mazinho per potere restare. E, dopo la delusione di sabato, ieri ha postato un «finché c’è vita c’è speranza» tutto nerazzurro. Sa bene che la Champions potrebbe facilitare le cose anche per lui”.