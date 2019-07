Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è sbarcato a Milano, precisamente Linate, da Londra, dove ha incontrato la dirigenza del Manchester United per discutere di Romelu Lukaku, l'attaccante richiesto da Antonio Conte per sostituire Icardi.



SU LUKAKU - "Nessuna novità, una presa di contatto, come era giusto che sia, tra due club importanti come Inter e Manchester United. Un contatto ufficiale, una presa di contatto".



SU BARELLA - "Chiesto da Conte? Tutti i giocatori presi sono stati presi di comune accordo con Conte, che è l'allenatore. Il club cerca di soddisfare le esigenze dell'allenatore, nel rispetto dei parametri economici che dobbiamo sempre controllare".