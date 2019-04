L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e della corsa Champions, spiegando come 6 punti potrebbero essere sufficienti ai nerazzurri per garantirsi un posto al sole.



“La vittoria dell’Atalanta ha accorciato le distanze tra l’Inter e il quinto posto, oggi i punti di vantaggio sulla Roma nuova quinta sono quattro. L’Inter però è padrona del suo destino e capitana della sua anima. Aiutati, Inter, che il calendario ti aiuta: Udinese, Empoli,Napoli e Chievo. Dieci punti sono possibili, tre vittorie e un pari, ma potrebbero bastare tre vittorie, forse due. Come sempre molto, se non tutto, dipenderà dall’Inter e dalla sua attitudine all’autolesionismo, alla complicazione di affari semplici. Quest’anno, però, i segnali sono incoraggianti, l’Inter è sopravvissuta al caso Icardi e al «wandismo». Il più sembra fatto. L’Inter può soltanto buttarsi via, ma ci vorrà metodo”.