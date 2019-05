"Non è uno dei giocatori sotto osservazione". Poche parole, ma chiare: così Carlo Ancelotti ha tolto virtualmente il Napoli dalla corsa a Nicolò Barella, uno dei nomi più mormorati per il prossimo mercato estivo. Gli azzurri si defilano, una buona notizia per le altre squadre sulle tracce del centrocampista classe '97: all'estero ci aveva pensato il Chelsea, in Italia la Roma lo brama, ma in pole c'è saldamente l'Inter.



TRA SOGNO E CONTROPARTITE - Milano e i nerazzurri, Barella ha le idee chiare su quali siano le sue preferenze per il futuro e il merito è anche di Radja Nainggolan: giocare insieme è il sogno condiviso dell'italiano e del belga, condiviso come l'agente che cura i loro interessi, Alessandro Beltrami. E in estate il sogno potrebbe effettivamente realizzarsi, perché se Barella vuole l'Inter i nerazzurri vogliono fortemente il nazionale azzurro e già a gennaio hanno mosso passi importanti per bloccarlo: gli incontri tra il presidente dei sardi Giulini e la dirigenza interista (Marotta, Ausilio e Zanetti) hanno portato a un'intesa sulla valutazione (complessivamente 50 milioni di euro) e dal Cagliari è arrivata un'apertura importante all'inserimento di contropartite per abbassare l'esborso economico. L'Inter stringe e vuole chiudere, ora con una rivale in meno: Barella è sempre più vicino.



