Il Tar ha accolto il ricorso presentato da un tifoso bresciano dell'Inter, che era stato punito con tre anni di Daspo. Per via degli insulti rivolti a Ivan Perisic al termine della partita persa contro il Sassuolo a San Siro il 12 maggio dell'anno scorso. Quando il tifoso abbonato al primo anello rosso disse al croato: "Vai a fare la doccia, pirla!". Lo stesso Perisic gli rispose per le rime: "Vieni qui che ti ammazzo!".



Il giudice ha stabilito che si è trattato di "manifestazione del diritto di critica dello spettatore". Ora il tifoso può tornare allo stadio per assistere alle partite della propria squadra del cuore e ha anche diritto a un risarcimento delle spese legali da parte del ministero degli Interni.



L'acceso scambio di battute tra i due è testimoniato da un video girato da un altro tifoso, che rischia di mettere nei guai il croato. Nella sentenza del Tar di Milano si legge: "Perisic ha avuto un atteggiamento chiaramente intimidatorio e provocatorio. Ha inveito all'indirizzo del tifoso, ostentando la volontà di raggiungerlo, intimandogli di scendere sul campo da calcio per una inammissibile quanto ravvicinata resa dei conti. Ha chiaramente infranto i principi di lealtà, correttezza e probità che deve sempre e comunque tenere un atleta".

Per questo motivo Perisic ora rischia anche una sanzione disciplinare da parte della giustizia sportiva.