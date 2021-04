Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, l'ex calciatore, Salvatore Bagni, parla della sfida di domenica sera tra Napoli e Inter.



“Difficile trovare punti deboli nell’Inter, spesso aspetta e poi ti attacca; gli azzurri, però, sono pericolosi con quei cinque lì davanti. Per me il Napoli ha la miglior potenza offensiva del campionato. All’andata meritavano di stravincere gli azzurri, ma andò tutto storto e da lì cominciarono a stentare per le tante assenze. Gattuso? Prima doveva fare la conta degli infortunati ed ora trovare il Napoli in questa posizione, in questo momento della stagione, è solo un’altra medaglia per Rino. Lukaku si ferma con Koulibaly, importante non farlo respirare e dialogare con i compagni".