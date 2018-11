, due esami di laurea al cospetto di avversari partiti con l'ambizione di portare a casa questa coppa. Contro, le squadre di Spalletti e Ancelotti cercano 3 punti che potrebbero indirizzare in maniera decisiva il loro cammino europeo. In un San Siro da record, il tecnico dell'Inter lancia la sfida a sua maestà(recuperato, ma probabilmente destinato alla panchina)Il Barcellona presenterà invece i due grandi ex Rafinha e Coutinho in appoggio a Suarez, col brasiliano Arthur in cabina di regia. Fischio di inizio alle 21, il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252.INTER-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONIHandanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Perisic. All. SpallettiTer Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde.Arbitro: MarciniakDopo il pari con rimpianti del Parco dei Principi,. A livello di formazione, Ancelotti insiste sul 4-4-2 che ha restituito solidità e certezze ai suoi, puntando sull'estero dia sinistra, con capitane ovviamente il tandemin attacco., con Di Maria, Mbappé e Neymar in attacco nel PSG, che ritrova Buffon dall'inizio e l'ex milanista Thiago Silva nel cuore della difesa e si affida a Marco Verratti in mediana con Rabiot. Il match inizia alle 21 e sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e su Sky Sport 253 (sul satellite, mentre è sul 384 sul digitale terrestre).NAPOLI-PSG, LE PROBABILI FORMAZIONIOspina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. All. AncelottiBuffon; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembé; Meunier, Rabiot, Verratti, Bernat; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. TuchelArbitro: Kuipers