Il pubblico è dalla sua parte e lui prova a mettere sicurezza con le sue uscite ma su una di queste manca il pallone e spalanca la porta a Pedri, per fortuna il Var ravvisa un tocco di mano e annulla la rete ospite. Non si perde d’animo, e si fionda su tutte le palle alte senza alcuna paura.In campo con la fascia al braccio, con una spallata spinge Alonso in fallo laterale e sembra finalmente lui, quello di un tempo. San Siro lo riconosce, si incendia, e lui mura tutto. È tornato Rambo?Su Lewandowski, a parte una sbavatura iniziale, è perfetto.(Dal 32’ s.t.: Subito in partita, è sempre un merito).Deve schiacciare al massimo il piede sull’acceleratore per rimediare alla mezza frittata Onana-de Vrij, raggiunge Lewandowski e lo mura con una gran diagonale difensiva. Vede la profondità con lanci precisi, partecipa alla manovra e gioca con applicazione per tutta la partita, anche perché dalla sua parte c’è quel treno di Dembele.Mette l’elmetto e scende in guerra, da soldato scelto.(Dal 32’ s.t.Un passaggio poco convinto rischia di favorire il Barcellona, per fortuna rimedia e si fa valere su qualche palla alta vagante).Pedri di qualità, lui di tigna. Tira la carretta a testa bassa, il catalano riesce qualche volta ad andargli via, ma con quella qualità è impossibile non concedergli niente. Prova anche ad affacciarsi alle spalle della difesa catalana e trova una grande chiusura di Garcia.: Sua la bordata che dopo 7’ di gioco chiama Ter Stegen all’intervento. Fa arrabbiare i tifosi con un altro Passaggio orizzontale, ma poi è lui a farsi perdonare facendo esplodere di gioia San Siro con il gran gol dell’1-0. Un tiro telecomandato che si spegne all’angolino. Sbaglia tanti palloni, ma se l’Inter stasera svolta, gran parte del merito è suo.(Dal 40’ s.t.Si sfianca in un lavoro di contenimento faticosissimo, sempre a sostegno di Dimarco e Bastoni per contenere le folate di Dembele.Dembelé è un alieno che viaggia ad un altro ritmo, ma lui resiste in tutti i modi, anche aiutato dal raddoppio dei compagni. Si propone con continuità sulla fascia e un suo cambio di gioco strappa applausi ai paganti.(Dal 31’ s.t.: Fa tramare tutti con un intervento goffo, ma il pallone sbatte prima sulla testa e poi sul braccio. Mette tutta la sua fisicità a disposizione della squadra).Con un bel movimento si invola verso Ter Stegen e lo batte, tutto fermo per fuorigioco. Si muove su tutto il fronte d’attacco ed è più partecipe del solito.(Dal 12’ s.t.: Nel finale lo trovi a difendere in area di rigore, fa a spallate con Piqué e la sua presenza non è banale).Primo tempo un po’ in ombra, guadagna un rigore ma il Var ravvisa fuorigioco di un alluce. Nei secondi 45’ ci mette più sostanza, lotta su tutti i palloni, anche se da lui ti aspetti sempre il gol.L’Inter è ancora viva e la vittoria contro il Barcellona può dare la svolta. I suoi non lo hanno mollato.Il tiro di Calhanoglu non si fa notare per potenza, ma è preciso e il suo tuffo non basta.Non affonda praticamente mai e su palla da fermo avrebbe una grande chance sulla linea di porta, ma scivola e si lascia scavalcare dal pallone.: Su Lautaro non sbaglia niente ed è bravo a gestire sempre bene la linea del fuorigioco. Esce per un infortunio alla caviglia.Con tanta esperienza e senso della posizione toglie dalla test di Dzeko la palla del potenziale 2-0).Provvidenziale un suo recupero su Barella lanciato a rete da Lautaro. Il Barcellona imposta a tre, lui funge da braccetto di sinistro e se la cava bene.Timido, rimane quasi sempre basso e non impensierisce mai né Darmian né Skriniar.Sula scia di Alonso, ma con meno tempo a disposizione).Si fa vedere poco, prova a dare appoggio alle giocate di Dembele ma non gli riesce quasi niente).Il gioco del Barcellona non passa quasi mai dai suoi piedi. Trova una buona incornata, sceglie bene il tempo, ma indirizza male e il pallone finisce alto.La luce, un piacere per gli occhi. È l’unico che riesce a creare occasioni dal niente.In serata no.Poco tempo a disposizione, sfruttato male).Servito poco e male, lui non riesce mai a dare supporto alla manovra offensiva. Quasi invisibile.uando parte in velocità sembra poter travolgere tutto e tutti, ma l’Inter lo raddoppia e lo triplica, mettendolo in gabbia.Il Barcellona ha più qualità ma torna a casa con zero punti anche per un pizzico di arroganza. Paga le tante assenze.