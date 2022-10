André Onana ha parlato a Inter TV prima della sfida di Champions League con il Barcellona: "E' una partita molto importante per noi, sappiamo che non stiamo vivendo un momento facile. Vincere oggi non è facile, ma le idee e le intenzioni ci sono. Sono convinto che stasera faremo una grande partita e spero che riusciremo a vincere".



BARCELLONA - "E' una grandissima squadra, ma se staremo uniti e lavoriamo bene, concentrati, penso che avremo le nostre possibilità. Chiaro che hanno grandissimi giocatori, ma sono certo che anche noi abbiamo una grande storia e una grande squadra, quindi possiamo fare una grande partita".



SAN SIRO - "Può essere un fattore? importante contare sui tifosi oggi, ci dà una motivazione extra. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma siamo pronti. Abbiamo fatto grandi partite contro di loro in passato e sono sicuro che possiamo ripeterci".