Inter-Barcellona (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e su Sky e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la terza giornata nella fase a gironi di Champions League. Le due squadre sono appaiate a 3 punti, avendo battuto il Viktoria Plzen (ultimo a quota zero) e perso col Bayern Monaco in testa a punteggio pieno.



LE ULTIME - Senza gli infortunati Brozovic e Lukaku, Simone Inzaghi ha un paio di dubbi: Darmian e Lautaro sono favoriti su Dumfries e Dzeko. Onana, de Vrij e Correa titolari con in panchina Handanovic, Acerbi, Asllani e Gosens.

Dall'altra parte Xavi può contare su tutta la rosa a disposizione: in panchina Piqué, Jordi Alba, Ferran Torres, Ansu Fati e l'ex milanista Kessié.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.



BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi.



Arbitro: Vincic (Slovenia), assistenti Kovacic e Klancnik, Obrenovic quarto uomo, Van Boekel e Higler (Olanda) al Var.