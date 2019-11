Altra prestazione convincente per Nicolò Barella, che brilla anche in Nazionale nella bella vittoria degli azzurri contro la Serbia. L’ex Cagliari si è reso protagonista di due assist e gli odierni quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport), hanno così evidenziato i meriti del centrocampista.



Gazzetta dello Sport 7 - “Meno dirompente ma sempre più concreto, come nell’Inter. Due assist (2-0 e 3-0) e lavoro utilissimo. Com’è cresciuto”.



Corriere dello Sport 7,5 - “È un giocatore determinante nell’impostazione che Mancini dà alla partita: col pressing alto e l’aggressività ai massimi livelli l’intensità è l’ideale. Potrebbe bastare questo, ma lui ci mette anche un assist da numero 10 per il gol di Belotti”.



TuttoSport 6,5 - “Prova spesso l’inserimento e ha una buona intesa con Bernardeschi. E mette anche gli assist per Acerbi e Belotti”.