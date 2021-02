Nicolò Barella capitan futuro. È questa, secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea dell'Inter, che nonostante una situazione societaria complessa, prova a guardare al futuro con speranza e programmazione. Il presente si chiama obiettivo scudetto e, soprattutto, necessità - per Suning - di trovare un socio disposto a investire e ad aiutarlo nella gestione ordinaria del club nerazzurro dopo i blocchi finanziari imposti dal governo cinese. Marotta e Ausilio, però, guardano anche al futuro e a quella fascia tanto pesante quanto simbolica. Le prestazioni di Barella, consacratosi in questa stagione, lo rendono meritevole del prestigioso riconoscimento: leadership, umiltà, personalità, talento e un mood già completamente a tinte nerazzurre.



BLINDATO - Ora, per l'Inter, l'obiettivo è blindarlo. I 40 milioni spesi un anno e mezzo fa sono solo un lontano ricordo: il suo valore, continua la Rosea, oggi è raddoppiato e l'Inter pensa ad un adeguamento del contratto. L'accordo è solido, valido fino al 2024, ma appena di potrà andranno riviste le condizioni. Anche per rispedire alla base richieste e pretendenti.