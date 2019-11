Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: "Il primo tempo è stato un po' difficile, loro giocano bene, con intensità, ci hanno messo in difficoltà. Poi è uscita la grande squadra, siamo un gruppo che lotta per vincere. La classifica è uno stimolo, fa piacere vederla vuol dire che stiamo dando il massimo e stiamo andando bene. C'è stato un periodo impegnativo con tante partite ravvicinate ma ci siamo preparati bene in estate per farci trovare pronti, oggi dovevamo vincere e chiudere questo ciclo. Il gol di oggi? Il più bello della mia carriera".