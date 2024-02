Inter, Barella leader e centrocampista totale: l'evoluzione e la novità sul rinnovo

Gabriele Stragapede

Una prestazione sontuosa. La gara disputata da Nicolò Barella ieri sera, durante la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (vinta dall’Inter per 1-0, grazie alla rete di Arnautovic) contro l’Atletico Madrid, ha portato il centrocampista sardo in una nuova dimensione. Che stessimo parlando di un giocatore di spessore e di caratura internazionale non è una novità. Lo dimostra la sostanziale crescita durante gli anni in nerazzurro, la centralità nel progetto Nazionale e l’insostituibilità nelle dinamiche e nelle rotazioni di Simone Inzaghi, che non riesce a far meno dell’ex Cagliari in nessuna occasione. A San Siro, ha disputato la partita numero 33 in stagione (ne ha saltata solo una, in campionato contro la Fiorentina, per squalifica a causa della somma di ammonizioni), un match che ha dato l’ennesima riprova della sua affermazione come centrocampista totale.



PARTITA DA TOP – La prestazione di Barella contro i Colchoneros di Simeone è da incorniciare e da far studiare nelle migliori scuole calcio italiane. Non sorprende la qualità delle scelte del 23 nerazzurro lungo corso di tutta la partita, sorprende la pulizia d’esecuzione, l’evoluzione da mezzala a tuttocampista di livello assoluto. 66 passaggi realizzati (con l’88% di percentuale riuscita), ben 4 grandi occasioni create, 3 palle lunghe completate, 7 duelli vinti e 4 contrasti portati a buon fine. Tutti i numeri che concentrano la sua partita e ci dimostrano la duttilità tattica, l’importanza nelle dinamiche sia offensive che difensive di Inzaghi e la definitiva maturazione di un giocatore che, in Europa, vede salire il livello delle sue prestazioni. Non è un caso che abbia lasciato lo stadio Meazza con il premio di MVP della sfida e che la media delle sue performance nella massima competizione europea (7.29) sia addirittura superiore a quanto lasciato vedere in Serie A (7.14, secondo i dati Sofascore). A questo, vanno aggiunte le sue indiscusse qualità di leader della rosa (primo ad andare ad abbracciare Arnautovic dopo il gol, primo ad arringare il pubblico di fede nerazzurra). Dunque, è soltanto che ovvio che da Viale della Liberazione si siano già intavolate le discussioni, si siano già aperti i contatti per il rinnovo.



ORA IL RINNOVO – Barella, in realtà, ha già deciso il suo futuro: vuole vincere con l'Inter. La trattativa si basa su un prolungamento fino al 30 giugno 2029: l'ingaggio attuale, di 4,5 milioni di euro più bonus, potrebbe salire fino a 7, bonus compresi, facendo del nazionale di Spalletti il giocatore italiano più pagato della Serie A. Il suo attuale accordo scade nel 2026 e sia la società di Viale della Liberazione sia l’ex Cagliari - la volontà di Barella è chiara, come dimostrato anche dal rifiuto al Manchester City campione d’Europa - hanno tutta l’intenzione di proseguire il loro matrimonio. Un primo incontro (a Riyad) con l’entourage dell’azzurro c’è già stato e presto ce ne sarà un altro (molto probabilmente potrebbe essere a Madrid, dopo la sfida di ritorno contro l’Atletico in Champions). L’Inter, inoltre, sta studiando la possibilità di far partecipare i giocatori agli incassi che il cammino in Europa garantisce alle casse della società: in sostanza, più i nerazzurri guadagneranno dalla Champions League, più i componenti della rosa vedranno salire il loro ingaggio a contratto. Tutte ipotesi, ma con una solida realtà: Barella-Inter ancora insieme.