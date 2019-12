Inserito nella top 11 2018-2019 tra i centrocampisti con Miralem Pjanic e Josip Ilicic, Nicolò Barella parla così dal palco del Megawatt Court, dove si sta tenendo il Gran Gala del Calcio: "Sto meglio, piano piano mi sto riprendendo. Se la squadra continua così, non rientro più (ride ndr). A parte gli scherzi, ieri avevo le stampelle e oggi è il primo giorno senza. Sono contento per la vittoria dei miei compagni. L'anno scorso? Ci tengo a ringraziare il Cagliari, per me è bellissimo vincere questo premio con quella maglia".