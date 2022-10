Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio:



"Sono contento di questo premio, sono riuscito a vincerlo sia con il Cagliari che con l'Inter, sono felice di quello che faccio per i miei compagni. Diventare il capitano dell'Inter? In questo momento non m'interessa, ci sono ragazzi che sono in squadra da più tempo di me e se lo meritano di più. Brozovic? È un ragazzo simpatico, gli piace divertirsi e vivere lo spogliatoio con grande serietà, si è creato un bel feeling".