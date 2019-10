Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Borussia Dortmund in Champions: "Spesso abbiamo fatto grandi partite e non raccolto quanto seminato. Con queste squadre, se non la chiudi, poi rischi di perderla come con il Barcellona. Stasera merito nostro, anche dopo un rigore sbagliato. Dopo il giallo con l'Udinese e il cambio al 45', ora sto molto più attento. Il mister mi sta aiutando e sono contento di riuscire a gestire anche queste situazioni. Multa a Candreva per essersi tolto la maglia dopo il gol? Per me anche Conte se la sarebbe tolta (sorride, ndr). Certo, bisogna stare attenti anche a questi dettagli. Stiamo facendo un percorso, cresciamo anche con gli errori. Poi c'è San Samir che ci mette sempre i guanti, ma abbiamo sofferto davvero poco. Ora testa alla prossima partita"