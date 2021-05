Nicolò Barella ha vinto il Premio Gentleman per l'Inter. Questo il commento del centrocampista dell'Inter a Sportmediaset: "E' una cosa che mi fa tanto piacere, ringrazio chi mi ha votato. Cercherò di essere un esempio ancora in futuro. Lo Scudetto vinto senza tifosi? Sarebbe stata una grandissima emozione festeggiare coi tifosi. E' già bello così, mi piace sognare cosa sarebbe stato coi tifosi allo stadio. L'Europeo con l'Italia? Sarebbe una bellissima soddisfazione, per ora ci godiamo questo successo e vediamo cosa ci riserverà il futuro".