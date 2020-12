Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla a Dazn dopo la partita vinta 3-1 contro il Cagliari: "Questo è sempre stato un campo difficile, non abbiamo mollato nonostante lo svantaggio. Siamo contenti”.



SULLA VITTORIA - “Certo, ci saranno sempre momenti difficili, dovremo essere bravi a superarli. Dobbiamo giocare da squadra come oggi”.



SUI LIMITI - “Ne ho tanti. Ho fatto gol per la fasciatura alla caviglia (ride, ndr), ma a parte gli scherzi sono contentissimo ma mi dispiace anche un po’ per il gol al Cagliari”.



SUL RITORNO IN SARDEGNA - “E’ sempre emozionante tornare, sono un professionista ee devo giocare queste partite e dare il massimo per la squadra in cui gioco ora”.