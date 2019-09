Conte consegnerà a Barella una maglia da titolare per la partita di Barcellona. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come poi il tecnico salentino sia chiamato a una scelta importante per la partita di campionato contro la Juventus.



“Anche Barella ha molte chance di giocare: l’ex cagliaritano ha cominciato in panchina contro la Sampdoria dopo essere salito di condizione - e convinzione - con Milan e Lazio. A Barcellona ci sarà sicuramente, bisognerà poi capire se Conte vorrà proporre anche con la Juve la mediana di “piccoletti” o preferirà schiererà contro i muscoli bianconeri uno fra Vecino e Gagliardini“.