Antonio Conte ha provato davvero a portare Andrea Barzagli all'Inter, garantendogli un posto nello staff nerazzurro. Un’offerta che, secondo Tuttosport, ha creato qualche imbarazzo all'ex difensore, diviso tra l’amicizia con il tecnico e la fedeltà alla Juventus. Da qui la risposa negativa. Peraltro il club bianconero non ha mai voluto perdere Barzagli e adesso l’ipotesi di vederlo in panchina al fianco di Maurizio Sarri è sempre più concreta.